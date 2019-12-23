MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da 8 sivili katletti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da 8 sivili katletti' - Son Dakika

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da 8 sivili katletti"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katlettiğini, çok sayıda sivili yaraladığını bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katlettiğini, çok sayıda sivili yaraladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı."

Telabyad, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı
Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi

Son Dakika Haberleri
01:31 Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
01:28 Bağcılar'da sokak ortasında kurşun yağdırdılar:  2 yaralı - Son Dakika
01:24 Bağcılar'da sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 2 yaralı - Son Dakika
01:16 Ocakta unutulan yemek mahalle sakinlerini ayağı kaldırdı - Son Dakika
01:15 BAĞCILAR'DA SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR:  2 YARALI - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 01:35:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da 8 sivili katletti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]