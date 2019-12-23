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MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili...
6 saat önce
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katletti, çok sayıda sivili yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:14 Kaynak: AA
MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katletti, çok sayıda sivili yaraladı."
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