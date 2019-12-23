MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG , Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katletti, çok sayıda sivili yaraladı."

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Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var

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