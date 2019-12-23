MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili... - Son Dakika

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili...

6 saat önce

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katletti, çok sayıda sivili yaraladı.

MSB:

MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katletti, çok sayıda sivili yaraladı."

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:14 Kaynak: AA
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