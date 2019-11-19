Son Dakika Haberleri: MSB: "Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu.
Son Dakika Güncel MSB: 'Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. - Son Dakika

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu.

6 saat önce

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu.

MSB:

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil öldü, çocuklarla birlikte 8 sivil yaralandı"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:16 Kaynak: AA
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