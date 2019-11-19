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MSB: "Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu.
6 saat önce
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:16 Kaynak: AA
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil öldü, çocuklarla birlikte 8 sivil yaralandı"
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