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MSB: Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'ta bir okula saldırdı: 3 ölü, 8 yaralı
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik taciz saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın Curn köyündeki bir okula attığı havan toplarıyla 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:36 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik taciz saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın Curn köyündeki bir okula attığı havan toplarıyla 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil yaşamını yitirirken, çocuklarla birlikte 8 sivil de yaralandı" denildi.
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