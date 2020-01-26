MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG , tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Acımasız terör örgütü Azez 'de patlattığı bombalı araçla 7 masum sivili daha katlederken 20'den fazla sivili de yaraladı." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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