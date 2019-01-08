Msb: "Terör Örgütü Pkk/ypg'ye Verilen Silahların Geri Alınması ve Deaş Dahil Terör Örgütleriyle...
1 saat önce
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu"
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu"
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:30 Kaynak: AA
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