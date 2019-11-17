Son Dakika Haberleri: MSB: "Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı"
Son Dakika Güncel MSB: 'Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı' - Son Dakika

MSB: "Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

Bakanlığın, Twitter hesabındaki paylaşımında, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargah ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar verdiği belirtildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslekte yeterlilik belgesi olmayan çalıştırılamayacak
Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı Milli Savunma Bakanlığı: "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazeteci Ayşe Arman'ı arabasının kapısını açarak karşıladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 18:49:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]