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MSB: Terör örgütü Resulayn'da sivilleri hedef aldı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Resulayn'ın merkezinde bombalı araç patlatarak, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladığını bildirdi.

MSB: Terör örgütü Resulayn'da sivilleri hedef aldı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ YPG'nin, Resulayn'ın merkezinde bombalı araç patlatarak, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü, bu kez de Resulayn merkezde bombalı araç patlatarak, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladı." ifadesi kullanıldı.

Resulayn, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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