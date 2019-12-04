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MSB: Terör örgütü Resulayn'da sivilleri hedef aldı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Resulayn'ın merkezinde bombalı araç patlatarak, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:26 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ YPG'nin, Resulayn'ın merkezinde bombalı araç patlatarak, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü, bu kez de Resulayn merkezde bombalı araç patlatarak, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladı." ifadesi kullanıldı.
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