Son Dakika Haberleri: MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor
Son Dakika Güncel MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor - Son Dakika

MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edildiğini bildirdi.

MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, güvenli bölge tesisi kapsamında eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşasının südüğü belirtildi.

Açıklamada, bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi.

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Msb güvenli bölge tesisi kapsamında yol kontrol noktaları inşa edilmeye devam ediliyor
Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu Saadet öğretmenin intiharı ders olmadı: Aday öğretmenlere baskı yapan okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı Son dakika: Erdoğan ile AB Komisyonu'nun yeni Başkanı arasında kritik görüşme: Türkiye'nin üyelik süreci ele alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 19:38:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]