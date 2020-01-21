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MSB: "Terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı ve Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek...
6 saat önce
MSB: "Terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı ve Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek üzere Ankara'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, beraberindeki sağlık personeli ve sağlık teçhizatı ile birlikte Somali'nin Başkenti Mogadişu'ya indi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:06 Kaynak: İHA
MSB: "Terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı ve Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek üzere Ankara'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, beraberindeki sağlık personeli ve sağlık teçhizatı ile birlikte Somali'nin Başkenti Mogadişu'ya indi." - ANKARA
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