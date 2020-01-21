MSB: "Terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı ve Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı ve Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek... - Son Dakika

MSB: "Terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı ve Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek...

6 saat önce

MSB: "Terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı ve Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek üzere Ankara'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, beraberindeki sağlık personeli ve sağlık teçhizatı ile birlikte Somali'nin Başkenti Mogadişu'ya indi.

MSB:

MSB: "Terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı ve Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek üzere Ankara'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, beraberindeki sağlık personeli ve sağlık teçhizatı ile birlikte Somali'nin Başkenti Mogadişu'ya indi." - ANKARA

Mogadişu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:06 Kaynak: İHA
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