MSB: "Terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı ve Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek üzere Ankara'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, beraberindeki sağlık personeli ve sağlık teçhizatı ile birlikte Somali'nin Başkenti Mogadişu'ya indi." - ANKARA