Son Dakika Haberleri: MSB: "Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış...
Son Dakika Güncel MSB: 'Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış...

MSB: "Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış...

26 dakika önce

MSB: "Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır.

MSB:

MSB: "Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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