Son Dakika Haberleri: MSB: "Terörden arındırılan bölgelere sivillerin dönüşü devam ediyor."
Son Dakika Güncel MSB: 'Terörden arındırılan bölgelere sivillerin dönüşü devam ediyor.' - Son Dakika

MSB: "Terörden arındırılan bölgelere sivillerin dönüşü devam ediyor."

6 saat önce

MSB: "Terörden arındırılan bölgelere sivillerin dönüşü devam ediyor.

MSB:

MSB: "Terörden arındırılan bölgelere sivillerin dönüşü devam ediyor." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:02 Kaynak: İHA
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