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MSB: "Terörden arındırılan bölgelere sivillerin dönüşü devam ediyor."
6 saat önce
MSB: "Terörden arındırılan bölgelere sivillerin dönüşü devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:02 Kaynak: İHA
MSB: "Terörden arındırılan bölgelere sivillerin dönüşü devam ediyor." - ANKARA
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