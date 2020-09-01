MSB: "Terörden temizlenen İkiyaka Dağları artık doğadaki sevimli dostlarımıza emanet" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, başarılı operasyonlar sonucu terörden temizlenen Hakkari'nin İkiyaka Dağları'nın artık mekanın gerçek sahipleri olan dağ keçilerine emanet olduğunu gösteren güzel bir paylaşımda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi" ifadesiyle PKK'lı teröristlerden temizlenen dağların, gerçek sahibi olan dağ keçilerine kavuştuğu belirtildi. Ayrıca paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ve başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık doğadaki sevimli dostlarımıza emanet" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:59 - Kaynak: İHA
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