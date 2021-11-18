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MSB: "Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı icra edildi" - Son Dakika

MSB: "Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı icra edildi"

18.11.2021 18:47

MSB: "Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı icra edildi" Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı'nın" icra edildiğini bildirdi.

MSB: "Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı icra edildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı'nın" icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Edirne'de bulunan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca, 'Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı' icra edildi" ifadelerine yer verdi.

MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı icra edildi
MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı icra edildi
MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı icra edildi
MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal paylaşım sitesi, Edirne, İcra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı icra edildi' - Son Dakika


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