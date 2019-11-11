MSB: Teröristler son 24 saatte 19 taciz-saldırı gerçekleştirdi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:01 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerin son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi" denildi.
ANKARA, -
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de"