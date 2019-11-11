Son Dakika Haberleri: MSB: Teröristler son 24 saatte 19 taciz-saldırı gerçekleştirdi
Son Dakika Güncel MSB: Teröristler son 24 saatte 19 taciz-saldırı gerçekleştirdi

MSB: Teröristler son 24 saatte 19 taciz-saldırı gerçekleştirdi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

MSB: Teröristler son 24 saatte 19 taciz-saldırı gerçekleştirdi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerin son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi" denildi.

ANKARA, -


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:01 Kaynak: DHA
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