Son Dakika Haberleri: MSB: "Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi"
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi'

MSB: "Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte havan ve roketlerle 16 taciz ve saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG'li teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte havan ve roketlerle 16 taciz ve saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, TSK tarafından barış koridorunun tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğu belirtilerek, "TSK tarafından barış koridoru tesisine yönelik mevcut


mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi" denildi. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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