MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu

Finlandiya ve İsveç, geçtiğimiz günlerde NATO'ya üye olmak için resmi başvuru yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu üyelik adımına, iki ülkenin terör örgütlerine destek vermeleri sebebiyle karşı çıkmıştı. Finlandiya ve İsveç ise durum değerlendirmesi yapmak için birer heyetlerini bugün Ankara'ya gönderdi.

5 ŞEHİDİN ARDINDAN MAĞARALAR DİDİK DİDİK EDİLİYOR

Bu konudaki gelişmeler yakından takip edilirken Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama dikkat çekti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; teröristlerin dün 5 askeri şehit ettiği hain saldırı sonrasında Pençe-Kilit bölgesindeki operasyonlar zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen artarak devam ediyor. Sıkıştırıldıkları mağarada 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren bir grup teröristi etkisiz hale getiren komandolar, bölgede başka mağaraları da tespit etti.

İSVEÇ YAPIMI TANKSAVAR ELE GEÇİRİLDİ

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından teröristlerin tek tek inlerine giren Mehmetçik, mağaralarda teröristlerin saldırılarda kullandıkları çok sayıda mühimmat ve silahlarla bazı araç-gereçler ele geçirdi. Öte yandan mağaralarda televizyonlar, uydu alıcıları, ısıtıcılar, jeneratörler, yaşam malzemeleri de bulundu. Odalara bölünen mağaralardan birinin çok katlı olduğu, merdivenle alt katlara erişimin sağlandığı, bu mağaranın örgütün sözde yöneticileri tarafından kullanıldığının değerlendirildiği belirtildi. Mağaralarda çeşitli çapta silah ve mühimmat ele geçirilirken bunların arasında İsveç yapımı AT-4 tanksavarlar da dikkat çekti.