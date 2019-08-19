Son Dakika Haberleri: MSB: "Teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur"
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MSB: "Teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur"

39 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesine teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine karşılık verildiğini, teröristlere ait tespit edilen hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

MSB:
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesine teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine karşılık verildiğini, teröristlere ait tespit edilen hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yere verildi,"Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur." - ANKARA
Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:53 Kaynak: İHA
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