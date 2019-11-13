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MSB: "Teröristlere meşru müdafaa kapsamında karşılık veriliyor"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:20 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/ YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır" dedi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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