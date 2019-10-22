Son Dakika Haberleri: MSB: Teröristlerin bölgeden çıkarılması süreci yakından takip ediliyor
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MSB: Teröristlerin bölgeden çıkarılması süreci yakından takip ediliyor

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı bildirildi.

MSB: Teröristlerin bölgeden çıkarılması süreci yakından takip ediliyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki mutabakat çerçevesinde YPG/ PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:14 
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