MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" denildi. Mesaj ile birlikte Mehmetçik'in teröristlerin kullandığı bir mağarada yaptığı arama tarama çalışmasına ilişkin video paylaşıldı.