MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" - Son Dakika

MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
PKK'lı teröristlere yönelik havadan ve karadan yapılan harekatlarla 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" denildi.
Kaynak: İHA
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