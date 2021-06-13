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MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" - Son Dakika

MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"

13.06.2021 12:50

MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PKK'lı teröristlere yönelik havadan ve karadan yapılan harekatlarla 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" denildi.

MSB: Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz
MSB: Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz
MSB: Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz
MSB: Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz

Terörist, İcra, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz' - Son Dakika


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