Son Dakika Haberleri: Msb: teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı (2)
Son Dakika Güncel Msb: teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı (2)

Msb: teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı (2)

1 saat önce

'BEBEK KATİLİ PYD/YPG'Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine attığı havan mermisiyle 1'i bebek 2 masum sivilin şehit olduğunu bildirdi.

Msb: teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı (2), System.String[]

'BEBEK KATİLİ PYD/YPG'

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine attığı havan mermisiyle 1'i bebek 2 masum sivilin şehit olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale'ye attığı havan mermisiyle 1'i bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir, bebek katili PYD/YPG. Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.


Akçakale, Twitter, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:54 Kaynak: DHA
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