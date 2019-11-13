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MSB: Teröristlerin taciz ve saldırılarına meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına, meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:58 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına, meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.
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