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MSB: Teröristlerin tahrip ettiği okullarda incelemeler sürüyor

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatının yapılması, eksiklerinin tespiti için incelemelerin sürdüğü açıklandı.

MSB: Teröristlerin tahrip ettiği okullarda incelemeler sürüyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/ YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatının yapılması, eksiklerinin tespiti için incelemelerin sürdüğü açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak incelemelerini sürdürüyor" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:06 Kaynak: DHA
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