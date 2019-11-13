Son Dakika › Güncel › MSB: Teröristlerin tahrip ettiği okullarda incelemeler sürüyor - Son Dakika
MSB: Teröristlerin tahrip ettiği okullarda incelemeler sürüyor
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatının yapılması, eksiklerinin tespiti için incelemelerin sürdüğü açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:06 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/ YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatının yapılması, eksiklerinin tespiti için incelemelerin sürdüğü açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak incelemelerini sürdürüyor" denildi.
Türkiye'den İsrail'in saldırılarına sert tepki: Saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir İstifa istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt: Zammı eleştirenler, doğalgaz ve yakıt zamlarına baksınlar