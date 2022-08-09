Son dakika haberi! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

09.08.2022 00:18
Son dakika haberi! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 Ağustos'ta EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 Ağustos'ta EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Halil Koç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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