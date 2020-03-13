Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Terörle mücadele harekâtı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde son bir ay içerisinde 87... - Son Dakika
MSB: "Terörle mücadele harekâtı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde son bir ay içerisinde 87...
6 saat önce
MSB: "Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:07 Kaynak: İHA
MSB: "Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Son Dakika Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi