MSB: "Terörle mücadele kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi."
29.11.2020 11:39
MSB: "Terörle mücadele kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Terörle mücadele kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi."
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › MSB: 'Terörle mücadele kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi.' - Son Dakika
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