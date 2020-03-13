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MSB: "Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde...
6 saat önce
MSB: "Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:04 Kaynak: AA
MSB: "Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi."
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