MSB: Suriye'den Türkiye girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye girmeye çalışan, 1'i kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi" denildi.