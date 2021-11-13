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MSB: Suriye'den Türkiye girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı - Son Dakika

MSB: Suriye'den Türkiye girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı

13.11.2021 13:37
MSB: Suriye'den Türkiye girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye girmeye çalışan, 1'i kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye girmeye çalışan, 1'i kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi" denildi.


MSB: Suriye'den Türkiye girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı

Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Suriye'den Türkiye girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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