MSB: Tespit edilen mühimmat, kontrollü şekilde imha edildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari ve Şırnak'ta icra edilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen EYP düzeneği, 50 anti-personel mayını ve 2 RPG-7 roketatar mühimmatının, kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımızın Hakkari/ Çukurca ve Şırnak/ Cizre'de icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet el bombası, 1 adet EYP düzeneği, 50 adet anti-personel mayını ve 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edilerek METİ Timimizce kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.