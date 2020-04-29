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MSB: "Tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıracak TSK'ya ait uçağımız,...
6 saat önce
MSB: "Tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıracak TSK'ya ait uçağımız, Kayseri Erkilet Havaalanı'ndan hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 11:22 Kaynak: AA
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