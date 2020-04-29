MSB: "Tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıracak TSK 'ya ait uçağımız, Kayseri Erkilet Havaalanı'ndan hareket etti."

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