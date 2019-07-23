Son Dakika Haberleri: MSB tıp öğrencilerine tanınan hakları açıkladı
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MSB tıp öğrencilerine tanınan hakları açıkladı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi tıp fakültelerinde eğitim alacak adaylara tanınan haklar açıklandı.

MSB tıp öğrencilerine tanınan hakları açıkladı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi tıp fakültelerinde eğitim alacak adaylara tanınan haklar açıklandı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:12 
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