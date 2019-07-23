MSB tıp öğrencilerine tanınan hakları açıkladı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi tıp fakültelerinde eğitim alacak adaylara tanınan haklar açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi tıp fakültelerinde eğitim alacak adaylara tanınan haklar açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:12
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