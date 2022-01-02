MSB, topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı - Son Dakika

MSB, topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabında topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı.

MSB, sosyal medya hesabından topçu birliklerinin gerçekleştirdiği top atışı görüntülerini paylaştı. Nefes kesen görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Duysun bunu, kainatta herkes, kahraman Türk Topçusunun sesidir, bu heybetli, gürleyen ses" ifadeleri yer aldı.