MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kaydedildi.

Kaynak: DHA

Kıbrıs, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya şehit oldu - Son Dakika

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