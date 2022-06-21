MSB:  Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit olmuştur" denildi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kaydedildi.
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