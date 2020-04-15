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MSB: "TR-RF mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının...
6 saat önce
MSB: "TR-RF mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir"
MSB: "TR-RF mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:26 Kaynak: İHA
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