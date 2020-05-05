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MSB: "TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla...
6 saat önce
MSB: "TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
MSB: "TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:32 Kaynak: İHA
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