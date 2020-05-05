MSB: "TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib 'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." - ANKARA

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