MSB: "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib 'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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