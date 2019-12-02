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MSB: "TSK, 2019'da 23 NATO tatbikatına 2 bin 414 personelle iştirak etti.
6 saat önce
MSB: "TSK, 2019'da 23 NATO tatbikatına 2 bin 414 personelle iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:04 Kaynak: AA
MSB: " TSK, 2019'da 23 NATO tatbikatına 2 bin 414 personelle iştirak etti. 2020'de de tatbikatlara iştirak edilmesi planlanmaktadır."
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