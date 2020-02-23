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MSB: "TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır, yaraların sarılması için...
6 saat önce
MSB: "TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır, yaraların sarılması için her türlü göreve hazırdır.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
MSB: " TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır, yaraların sarılması için her türlü göreve hazırdır." - ANKARA
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