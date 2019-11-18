Son Dakika Haberleri: MSB: "TSK, Güvenli Bölge tesisinde uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir"
Son Dakika Güncel MSB: 'TSK, Güvenli Bölge tesisinde uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir' - Son Dakika

MSB: "TSK, Güvenli Bölge tesisinde uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir NATO ordusu olan TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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