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MSB: "TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde hukuk çerçevesinde hareket etmektedir"
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerin yasalara ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:54 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerin yasalara ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir NATO ordusu olan TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir" denildi. - ANKARA
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