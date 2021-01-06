MSB: "TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır." - Son Dakika

MSB: "TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır."
06.01.2021 00:03
MSB: "TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır.
MSB: " TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır."
TSK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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