MSB: "TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır." - Son Dakika

MSB: "TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır."

06.01.2021 00:03
MSB:

MSB: "TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır.

MSB: " TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır."

TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB: 'TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır.' - Son Dakika


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