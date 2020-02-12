MSB: TSK, İdlibli kardeşlerinin yanındadır - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: TSK, İdlibli kardeşlerinin yanındadır - Son Dakika

MSB: TSK, İdlibli kardeşlerinin yanındadır

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdliblilerin yanında olduğunu belirtti.

MSB: TSK, İdlibli kardeşlerinin yanındadır, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdliblilerin yanında olduğunu belirtti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bölgemizde barışın anahtarı olan TSK; Esed rejiminin zulmü altında ezilen, ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlibli kardeşlerinin yanındadır. Herkes gözlerini kapatsa da asil Türk milleti mazlumlara desteği sürdürecektir" denildi.


TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nihat Kahveci: 2020-21 sezonu için VAR konuşmalarının yayınlanmasından yanayım
Abdullah Avcı, Azerbaycan'dan gelen teklifi reddetti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:14:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: TSK, İdlibli kardeşlerinin yanındadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]