MSB: "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 7 PKK'lı... - Son Dakika

MSB: "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 7 PKK'lı...
MSB: "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 7 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 7 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 15:55
Kaynak: AA
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