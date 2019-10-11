Son Dakika Haberleri: MSB: "TSK'nın Kamışlı ve Derik'te halkı hedef aldığına dair yalan haberler akıl sınırını zorluyor.
Son Dakika Güncel MSB: 'TSK'nın Kamışlı ve Derik'te halkı hedef aldığına dair yalan haberler akıl sınırını zorluyor.

MSB: "TSK'nın Kamışlı ve Derik'te halkı hedef aldığına dair yalan haberler akıl sınırını zorluyor.

48 dakika önce

MSB: "TSK'nın Kamışlı ve Derik'te halkı hedef aldığına dair yalan haberler akıl sınırını zorluyor.

MSB:

MSB: " TSK'nın Kamışlı ve Derik'te halkı hedef aldığına dair yalan haberler akıl sınırını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait operasyon unsuru yok."

Derik, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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