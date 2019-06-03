Son Dakika Haberleri: MSB: TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz açıklamayı şiddetle kınıyoruz
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MSB: TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz açıklamayı şiddetle kınıyoruz

1 saat önce

Bir televizyon kanalında yayınlanan programda kullanılan ifadelerle ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Açıklamada "TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, 1 Haziran 2019'da bir televizyon kanalında yayımlanan programda, katılımcılardan biri tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkar bir dil kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada "TSK'yı komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak, ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir. TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

''1 Haziran 2019'da bir TV kanalında yayımlanan programda, katılımcılardan biri tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkâr bir dil kullanılmıştır.

"ASİL MİLLETİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR"

Asil milletimizin güvenliği ve bekası uğrunda, yargı ve istihbaratla yakın işbirliği içinde FETÖ ile her türlü mücadeleyi yapan, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı operasyonları icra eden ve tüm vazifelerini büyük bir ciddiyet ve samimiyetle yerine getirme gayreti içinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir.

Er'inden Generaline kadar bir ve bütün olan Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin bağrından çıkmıştır. Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen çok sayıda operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde yapılan bu tür sorumsuz ve düzeysiz açıklamaların tüm ordu mensuplarımızın olduğu kadar milletimizin de moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.

"YASAL SÜREÇLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, daima demokrasiye bağlı, milletinin emrinde, görevinin başında, ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı ile yurdun ve dünyanın dört bir köşesinde yaz kış, gece gündüz, dağ bayır demeden fedakârca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli generallerine karşı yapılan bu hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı, hukuki tüm yollar saklı kalmak kaydıyla şiddetle kınıyor, yasal süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ediyoruz.''

MSB: TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz açıklamayı şiddetle kınıyoruz
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:19 Kaynak: AA
TSK, Politika, Güncel
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