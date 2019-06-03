MSB: "TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan...
56 dakika önce
MSB: "TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:34 Kaynak: İHA
MSB: " TSK
'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz." - ANKARA
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