Son Dakika Haberleri: MSB: "TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan...
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MSB: "TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan...

56 dakika önce

MSB: "TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz.

MSB:
MSB: " TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:34 Kaynak: İHA
TSK, 3. Sayfa
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