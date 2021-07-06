MSB: TSK Spor Gücü, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda başarı elde etti - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü'nde görev yapan personelin Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda önemli başarılar elde ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK Spor Gücü'nde görev yapan personelimiz Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etti. TSK Spor Gücü'nü ve derece yapan personelimizi tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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