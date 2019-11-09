Son Dakika Haberleri: MSB: "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken,...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken,...

MSB: "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken,...

7 saat önce

MSB: "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.

MSB:

MSB: "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/ YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi." - ANKARA

YPG, PKK, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terör örgütü YPG/PKK mensuplarına ait konvoy, Türkiye'den görüntülendi
Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 19:26:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]